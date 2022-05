Burkina : l'armée annonce avoir tué au moins cinquante «terroristes»

l'Armée Burkinabèe confirme la mort d'une 50 de terroristes

L'armée burkinabée a annoncé mardi 10 mai dans un communiqué avoir «neutralisé» au moins cinquante «terroristes» lundi lors d'une riposte à une embuscade dans le Nord-Ouest et d'une opération dans le Sud-Ouest.





Lundi, «l'unité Garsi (Groupe d'Action Rapide de Surveillance et d'Intervention) de Barani a vigoureusement réagi à une embuscade tendue par plusieurs dizaines d'individus à quelques kilomètres de la localité de Barakuy», dans la région de la Boucle du Mouhoun (nord-ouest) indique un communiqué de l'état-major des armées.





«L'unité, qui a rapidement pris le dessus, a mis les assaillants en déroute, neutralisant au moins 40 terroristes. Du matériel de combat a également été récupéré à la suite du ratissage intervenu après l'attaque et appuyé par l'Armée de l'air», poursuit le texte. L'armée précise que «côté ami, quelques blessés légers ont été enregistrés et pris en charge».





2000 morts et 1,8 millions de déplacés

Dans la même journée du lundi, «une unité du 22e Régiment d'Infanterie Commando de Gaoua a conduit une action offensive à la sortie de Djigoué (province du Poni, région du Sud-Ouest)», selon l'état-major. «L'action, conduite en coordination avec les VDP (volontaires pour la défense de la patrie, des supplétifs de l'armée) de la zone, a permis de neutraliser 10 terroristes et de récupérer leur armement», détaille le communiqué. Cette région du Sud-Ouest est frontalière de la Côte d'Ivoire et du Ghana.