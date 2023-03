Burkina : La filiale d’une entreprise tunisienne sommée de réhabiliter une voie dégradée à ses frais

Lors du Conseil des ministres du vendredi 10 mars 2023 au Burkina Faso, le gouvernement a pris une décision visant la filiale ivoirienne du groupe tunisien SOROUBAT. Celle-ci est sommée de réhabiliter, à ses frais, la route nationale 14 (RN14) reliant Sakoinsé à Koudougou (42 km). Le gouvernement burkinabé estime que SOROUBAT est responsable de la dégradation précoce de ce tronçon.











«Des manquements ont été constatés dans le processus de contrôle et de surveillance des travaux»





En effet, selon un rapport d'investigation présenté par le ministre des Infrastructures, la qualité du matériau «utilisé et celle de la mise en œuvre de la couche de base stabilisée aux concassés sont mises en cause. Des manquements ont également été constatés dans le processus de contrôle et de surveillance des travaux devant garantir la qualité».





Au regard des conclusions de ce rapport et «des dispositions contractuelles de l’article 39 du Cahier des clauses administratives générales, le groupement d’entreprises SOROUBAT/SOROUBAT CI a été enjoint de reprendre à sa charge les travaux sur l’ensemble du tronçon, conformément aux cahiers des prescriptions techniques», renseigne le communiqué final du Conseil des ministres.





Rappelons, sans faire le lien, que la Tunisie est au cœur de l’actualité africaine depuis quelques semaines, après les propos de son président Kais Saied contre les migrants clandestins.





Créé par l’homme d’affaires tunisien Noureddine Hachicha









Plusieurs pays, à l’instar de la Guinée, de la Côte d’Ivoire et du Mali, ont rapatrié leurs ressortissants qui le souhaitaient. Le groupe SOUROUBAT a été créé par l’homme d’affaires tunisien Noureddine Hachicha. Il intervient dans le domaine des travaux publics et s’est spécialisé dans la construction des routes, autoroutes et ouvrages d’art.