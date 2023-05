Burkina : Le capitaine Traoré dézingue le général nigérien Mahamadou Tarka

Fin avril, le général nigérien Mahamadou Tarka avait vertement critiqué les juntes militaires au pouvoir au Burkina Faso et au Mali. Pour ce haut gradé, Ouagadougou et Bamako se sont isolés de la communauté internationale et ne reçoivent plus aucun soutien. Ni militaire ni financier.





De plus, ces juntes militaires se gargarisent de « slogan creux et font la guerre (au terrorisme) à coups de communiqués mensongers et de propagandes sur les réseaux sociaux ».





« Je ne sais même pas s’il est vraiment un général… »





Le « réveil », poursuit-il, sera « douloureux ».





Hier jeudi 4 mai, lors d’un entretien accordé à la télévision nationale, le président burkinabé a été invité à se prononcer sur les propos du général nigérien.





Le capitaine Traoré a tout de suite mis en doute le grade du militaire. « Je ne sais même pas s’il est vraiment un général de l’armée nigérienne, parce que l’armée nigérienne, les combattants de l’armée nigérienne, on se respecte. On travaille ensemble. Si quelqu’un, qui est loin des combats, raconte d’autres choses, ça n’engage que lui », a déclaré Ibrahim Traoré.