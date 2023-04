Burkina : le capitaine Traoré dissout des régiments parachutistes et d’artillerie de l’Armée

le capitaine Traoré dissout des régiments parachutistes et d’artillerie de l’Armée

Au Burkina Faso, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré a décidé de dissoudre deux régiments de l’armée de terre. Il s’agit du régiment d’artillerie de Kaya et du régiment parachutiste commando de Bobo Dioulasso. En lieu et place, le chef de l’Etat burkinabé a créé un Groupement d’artillerie dont le poste de commandement est basé à Kaya et un Groupement commando parachutiste (GCP) implanté à Bobo Dioulasso.





« Mobilisation générale »





Ibrahim Traoré a procédé à cette réorganisation dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le pays vit depuis quelques années, au rythme des attaques terroristes. Le jeudi 13 avril dernier, les autorités de la transition avaient décrété la « mobilisation générale » afin de « donner à l’Etat tous les moyens nécessaires » pour faire face à ces attaques djihadistes.