Burkina : Le capitaine Traoré parle des velléités de déstabilisation de son pouvoir

Dans un entretien accordé à la télévision burkinabé (RTB), le capitaine Traoré a évoqué hier jeudi 4 mai, les velléités de déstabilisation du pouvoir en place. Pour lui, elles sont bien réelles.







«Nous vivons cela depuis novembre-décembre (2022). L’itinéraire emprunté ne plaît pas forcément à tout le monde. Et souvent quand on parle de l’impérialisme, ce n’est pas forcément ailleurs, ce sont des Burkinabé qui sont là avec nous… il y a plusieurs plans (de déstabilisation)... De l’argent rentre pour essayer de créer d’autres organisations qui sont payées, ainsi de suite», a déclaré le président de la transition.





«La justice a beaucoup de peine pour avoir des preuves»









La justice n'arrive pas toujours à mettre la main sur les auteurs de ces entreprises de déstabilisation, déplore Ibrahim Traoré. La faute à leur maîtrise des textes . «Ils connaissent les limites de certains textes et exploitent cela. Comme on est dans un état de droit, la justice a beaucoup de peine pour avoir des preuves. C’est souvent difficile. Mais on a acquis des équipements techniques qui (vont nous permettre) d’avoir des preuves», informe le capitaine.





Au cours de l'entretien, le président de la transition a également opiné sur la « coalition internationale » contre le Burkina Faso. Ibrahim Traoré pense qu'il normal qu’on se pose des questions à cette étape de la guerre.









«Ils sont nombreux, ces pays qui ont refusé de nous vendre des équipements»





Il y a d’après lui des Etats qui refusent de vendre des équipements militaires à Ouagadougou, mais s’offusquent quand le Burkina s’oriente vers d’autres partenaires.





«Ils sont nombreux, ces pays qui ont refusé de nous vendre des équipements. D’autres nous ont dit qu’ils ne nous vendent pas ce qui est létal, ça veut dire les armes. Donc peut-être que c’est avec les cailloux qu’on va combattre l’ennemi, je ne sais pas. On s’est tourné vers d’autres pays pour acheter, mais ils sont encore nombreux ces pays qui viennent s’offusquer (du fait qu’on achète chez ces partenaires)», a révélé le président de la transition burkinabé.