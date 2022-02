Burkina : Les vérités du colonel Damiba à la société civile

lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba

Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a convoqué la société civile, ce mercredi 9 février. L’objectif était de leur expliquer la vision des militaires au pouvoir. Mais avec une manière assez militaire. En effet, l’homme fort de Faso a profité de la situation pour faire le diagnostic des actions et postures de la société civile.





Et le moins qu’on puisse dire, selon les médias burkinabés, est qu’il n’y est pas allé avec le dos de la cuillère pour dire ses vérités aux organisations de la société civile. Il a regretté les « retournement de veste » assez courants chez ces acteurs. Le colonel a prévenu les « politiciens déguisés en OSC » que « plus rien ne sera comme avant ». Il demande ainsi aux organisations qui se sont compromises dans le passé de rompre avec « les anciennes pratiques ».