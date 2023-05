Burkina: une vingtaine de civils tués par des jihadistes présumés dans deux attaques





Une vingtaine de civils, dont des femmes et des enfants, ont été tués entre lundi et mercredi lors de deux attaques de jihadistes présumés dans le centre-est du Burkina Faso, ont indiqué vendredi à l'AFP des sources sécuritaires et locales.





Mercredi, "des groupes armés ont mené une incursion à Bilguimdouré", dans la province du Koulpélogo (centre-est), frontalière du Ghana et du Togo, "faisant une dizaine de morts", a indiqué à l'AFP un responsable local. Lundi, une autre incursion dans le village voisin de Kaongo a fait au moins "onze morts", a-t-il poursuivi. Des attaques confirmées par des sources sécuritaires.