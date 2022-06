Cameroun anglophone: neuf civils, dont un bébé, tués par des soldats

neuf civils tués par des soldats au Cameroun

Neuf civils, dont un bébé, ont été tués le 1er juin par des soldats dans le nord-ouest anglophone du Cameroun, en proie depuis cinq ans à une guerre meurtrière entre l'armée et des séparatistes, a annoncé mardi le ministère de la Défense.





Quatre soldats recherchaient un des leurs porté disparu quand ils ont fait face à "un groupe de villageois survoltés", écrit le ministère dans un communiqué. Ils ont tiré "dans une réaction inappropriée, inadaptée à la circonstance et manifestement disproportionnée" et tué quatre femmes, quatre hommes et une fillette de 18 mois, selon le ministère qui parle de "méprise".