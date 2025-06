Cameroun : La visite du chef de la gendarmerie française à Yaoundé fait grincer des dents

Le directeur général de la Gendarmerie nationale française, le général Hubert Bonneau, est en visite au Cameroun depuis le dimanche 8 juin 2025. C’est dans le cadre de la coopération sécuritaire entre Paris et Yaoundé. Dans son agenda, il est prévu une visite à l’École internationale des forces de sécurité (EIFORCES) à Awae. Il doit également se rendre sur les installations du Régiment polyvalent d’intervention de la gendarmerie nationale (GPIGN) et faire le tour des services centraux de la maréchaussée.









« De telles visites, qui s’inscrivent dans une logique dépassée de dépendance sécuritaire, ne sont plus acceptables »









La présence du Français au Cameroun n’enchante pas tout le monde. Le parti le Peuple uni pour la rénovation sociale (PURS) s’est fendu d’un communiqué pour s'indigner de la visite de M. Bonneau. « Alors que notre nation se prépare à une échéance électorale cruciale, nous estimons que de telles visites et collaborations, qui s’inscrivent dans une logique dépassée de dépendance sécuritaire, ne sont plus acceptables. Depuis plus de '60 ans', ces interactions ont perduré sans apporter un véritable renforcement de notre souveraineté nationale. Fidèle à notre ligne de pensée et à notre engagement en faveur de l’indépendance absolue des institutions camerounaises, nous dénonçons cette présence étrangère » a indiqué le parti d’opposition.













Il demande aux « autorités compétentes » de « garantir que les décisions sécuritaires soient exclusivement prises par les Camerounais et les Camerounaises ».













In fine, la formation politique appelle « l’ensemble des citoyens à rester vigilants et à défendre les valeurs de souveraineté et d’autonomie qui sont les fondements de l’engagement politique » du PURS.