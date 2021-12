Cameroun: Les professionnelles du sexe annoncent une hausse des prix de leur service pendant la Can 2021

Du 09 janvier au 06 février 2022, le Cameroun va vibrer au rythme de la 33e édition de la coupe d'Afrique des nations. Si tous les dispositifs sanitaires et sécuritaires sont en train d'être mis en place sur le plan footballistique, d'autres corps de métier se sentent tout aussi impliqués. Les professionnels du sexe sont aux derniers réglages pour satisfaire les supporters et spectateurs qui ne se contenteront pas seulement des matchs de football.



A un mois du coup d'envoi de la Can, une période de fête et d'abus plus que profitables, les travailleurs du sexe se préparent à la venue de de nouveaux clients, la demande en termes de sexe tarifé augmente considérablement lors d'événements de ce type.



Selon afrinews247, l'association des travailleuses de sexe du Cameroun a annoncé une augmentation des prix. Actuellement, les professionnelles du sexe publient et révisent de nouveaux prix avant la grande fête du football africain.