Cameroun : Mokobé rend hommage aux victimes de Livs Night-Club

Mokobé Traoré rend hommage aux Victimes de Livs Discotheque

Au moins 17 personnes ont perdu la vie dans un incendie survenu dans une boite de nuit huppée de Yaoundé, dans la nuit de samedi à dimanche derniers. Une situation qui a mis le pays dans l’émoi, au milieu de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations au Cameroun. Le rappeur franco-malien, Mokobé Traoré, a rendu hommage, sur sa page Facebook, aux victimes et présenté ses condoléances.





«Dans la nuit de samedi à dimanche, nous étions pour la plupart focalisés sur le combat Ngannou/Gane, mais au même moment à Yaoundé, au Cameroun, plus de 17 morts dans une boite de nuit huppée de Yaoundé. Cependant, le nombre de morts pourrait être beaucoup plus important, malheureusement», a écrit Mokobé.





«Un incendie au Livs Night-Club de Yaoundé aux environs de 2 heures du matin. Au moins 17 morts enregistrés à 9 h du matin, plusieurs blessés conduits aux urgences de l’hôpital central de Yaoundé. Parmi les sept blessés actuels, cinq sont dans un état critique. J’aimerais rendre hommage aux victimes et toutes mes condoléances les plus attristées aux familles et au peuple camerounais. C’est terrible. Qu’ils reposent en paix. Une forte pensée aux blessés, en espérant qu’ils en sortiront. Que Dieu vous protège», a-t-il posté.