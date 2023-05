Cameroun: plus de 30 femmes kidnappées par des séparatistes anglophones (autorités)

Des rebelles indépendantistes ont enlevé samedi "une trentaine" de femmes qui manifestaient contre leurs exactions dans l'ouest du Cameroun, théâtre d'un conflit meurtrier depuis plus de six ans entre séparatistes de la minorité anglophone et forces de l'ordre, ont affirmé mardi les autorités.





Elles ont été "sévèrement torturées et enlevées par des terroristes armés" dans le village de Kedjom Keku, dans la région du Nord-Ouest, où des groupes armés séparatistes pratiquent fréquemment des enlèvements de civils, essentiellement contre rançon, indique dans un communiqué la préfecture du département de Mezam.