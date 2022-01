Cameroun: quatre activistes condamnés à seize mois de prison pour «insurrection»

Une avenue commerçante à Douala, au Cameroun

Au Cameroun, quatre activistes du collectif de la société civile Stand Up for Cameroon (Debout pour le Cameroun) ont été condamnés, vendredi 31 décembre, à 16 mois de prison ferme pour « insurrection ».





En plus de cette peine de prison, les militants devront rembourser les frais de procédure engagés par le ministère public dans le procès, à hauteur de 376 000 Francs CFA. Les activistes de Stand Up for Cameroon avaient été arrêtés en septembre 2020, à Douala, alors qu'ils participaient à une réunion, au siège du parti de l’opposition, Cameroon People's Party (CPP).





Joint par RFI, l'avocat Felix Agbor Balla Nkongho, président du Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique, estime que les chefs d'accusation de « rébellion » ou d'« insurrection » se multiplient dans le pays et que les arrestations sont de plus en plus fréquentes.