Cameroun : Un tireur abat sept villageois

Un tireur abat 7 villageois au Cameroun

Dans le nord-est du Cameroun, un tireur isolé a ouvert le feu sur les habitants de quatre villages. En effet, l’attaque survenue lundi dernier a fait sept morts et deux grièvement blessés, ont annoncé jeudi le préfet local et la télévision d'Etat.





D'après l’Agence France Presse qui donne l’information, rien n'a filtré à ce stade sur ses motivations. Ce "tireur isolé, porteur d'une arme de guerre de type AK47 et de quatre chargeurs garnis des deux côtés de sa ceinture, a ouvert le feu sur les populations innocentes" de quatre villages de la localité de Belel, dans la région de l'Adamaoua, a déclaré dans un communiqué Yves Bertrand Awounfac Alienou, préfet du département de la Vina où est situé Belel.





Selon le préfet, ces attaques ont fait "sept morts et deux blessés graves", un bilan d’ailleurs confirmé par la télévision d'Etat Cameroon Radio-Télévision (CRTV) qui évoque un "tueur en série" et précise que quatre de ses victimes sont mortes sur le coup et trois blessés sont à l'hôpital.