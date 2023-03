Ce que Macky Sall a dit à Kais Saied





Le chef de l’Etat sénégalais a eu un entretien téléphonique ce jour avec le Président tunisien Kaïs Saïed. «Nous avons discuté de questions d’intérêt commun. J’ai apprécié les mesures d’apaisement qu’il a prises dans le contexte de la situation actuelle», a tweeté Macky Sall.





Pour rappel, le chef de l’Etat tunisien a parlé lors d’un Conseil national de sécurité de «?masses incontrôlées?» venues du Sud, de «?hordes de migrants clandestins?» qui ont pour but de transformer la Tunisie en « pays africain seulement» et de l’arracher «aux nations arabo-musulmanes?». Il s’est emporté contre «la violence, les crimes et les actes inacceptables?» dont l'immigration serait la source . Ces déclarations ont provoqué un tollé dans le pays et à l’international.