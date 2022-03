Afrique : Ce que Son Altesse Sheikha Fatima bint Mubarak prévoit pour les femmes, dans le secteur de la paix et de la sécurité

Son Altesse Sheikha Fatima bint Mubarak, Mère de la Nation des Emirats arabes unis (EAU), a lancé une initiative visant à autonomiser les femmes dans le domaine de la paix et de la sécurité. «Grâce à cette initiative, un certain nombre de pays de la région, dont la Gambie voisine, ont été choisis pour bénéficier de cette initiative internationale pionnière. Et ce, en coopération avec les Nations Unies, dans le but de promouvoir la participation des femmes dans le secteur de la sécurité et l'augmentation du nombre de femmes soldats en raison de l'importance de leur rôle dans le maintien de la paix », a informé, ce lundi 21 mars, le chargé des Affaires de l'ambassade des EAU à Dakar, Muhammad Ben Aylan El Shamsi, au cours d’une réunion virtuelle avec des représentantes des femmes leaders au Sénégal.





A l’en croire, le gouvernement des Émirats arabes unis a élaboré des stratégies qui sont considérées aujourd'hui parmi les meilleures politiques dans le domaine de l'autonomisation des femmes et qui reflètent le respect de l’Etat envers les pactes et traités internationaux, notamment élever le niveau de participation des femmes en quantité et en qualité dans divers domaines, et augmenter le pourcentage de leurs représentations dans les postes de responsabilité et de décision, ainsi que l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.





«C'est ce qui a fait des EAU un modèle mondial inspirant dans ce domaine. A cela s’ajoute la décision de Son Altesse Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, Émir des Emirats arabes unis, de porter à 50 % le pourcentage de représentation des femmes au Conseil national fédéral», a-t-il précisé à la presse.





De même, avance le chargé des Affaires de l'ambassade des EAU à Dakar, les femmes occupent ainsi 15 % de tous les postes au sein des conseils d'administration des chambres de commerce et d'industrie dans tout le pays. «Actuellement, les femmes émiraties occupent aussi divers postes diplomatiques au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, où elles représentent 42,5 %, et le corps diplomatique émirati comprend dix femmes en tant qu’ambassadeurs, en plus d’une consule générale», souligne Muhammad Ben Aylan El Shamsi.