CEDEAO : ça chauffe entre Embalo et Doumbouya !

La junte Guinéenne charge Emballo, président de la Cedeao

La junte au pouvoir en Guinée s'est livrée jeudi à une charge très violente contre le président en exercice de la Cédéao peu avant un sommet de cette organisation, dénonçant des propos tenus mercredi comme une "honte" et l'accusant de pratiquer une diplomatie "de guignols".