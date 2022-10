CEDEAO : Dakar accueille un sommet capital le…

Après New York, la capitale sénégalaise sera le théâtre du prochain Sommet de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), prévu le 14 octobre. Un temps évoqué, Emmanuel Macron ne participera finalement pas à ce rendez-vous. Cette invitation souhaitée par le chef d’État bissau-guinéen, Umaro Embalo, Président en exercice de la CEDEAO, ne faisait pas l’unanimité chez ses autres homologues, alors qu’un fort vent de sentiment anti-français souffle sur l’Afrique de l’Ouest. Les chefs d’État ouest-africains sont d’ailleurs fortement préoccupés par la propagande pro-russe qui ne cesse de gagner de l’ampleur dans la sous-région.



Ce sommet s’annonce capital à plusieurs titres : dossier malien et guinéen, mais aussi putsch au Burkina Faso. Les chefs d’État vont également tenter de trouver une solution définitive à l’épineuse affaire des militaires ivoiriens détenus au Mali. À ce propos, Jeune Afrique annonce une rencontre, en fin de semaine, à Abidjan entre Alassane Ouattara, Embalo et Faure Gnassingbé. Le déplacement express des dirigeants bissau-guinéen et togolais semble suggérer la libération, dans les prochains jours, des soldats ivoiriens retenus par le Mali, informe Jeune Afrique.