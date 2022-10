Cedeao : Umaro Sissoco Embalo lance un ultimatum ferme à Mamady Doumbouya

Umaro Sissoco Embalo lance un ultimatum ferme à Mamady Doumbouya

Le président en exercice de la Cedeao, le président Bissau-Guinéen, Umaro Sissoco Embalo passe à la vitesse supérieure pour ce qui est de la date butoir donnée aux autorités guinéennes en ce qui concerne la « durée de transition raisonnable et acceptable », c’est-à-dire inférieure aux trois ans.





En effet, dans une lettre adressée, ce 17 octobre au président de la Transition guinéenne, Mamadi Doumbouya, avec copie aux partenaires internationaux de la Guinée, l’Union Européenne, les Etats-Unis… Umaro Sissoco Embalo demande d’accepter le calendrier de la Cedeao, d’ici au 22 octobre, sous peine de sanctions.