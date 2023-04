Célébration : Le monument de la Renaissance illuminé pour le 43e anniversaire du Zimbabwe

Ce fut une belle ambiance riche en émotion sur les marches du monument de la Renaissance africaine, à l'occasion du 43e anniversaire de l'indépendance du Zimbabwe. L'ambassadeur de la République zimbabwéen et quelques-uns des compatriotes étaient présents hier dans la nuit à la célébration de la fête de leur pays, en présence de l'administrateur général du monument de la Renaissance qui, à son tour, a magnifié cette belle soirée.





Le Sénégal et le Zimbabwe ont procédé, ce mardi 18 avril à l'illumination des 198 marches du monument de la Renaissance africaine aux couleurs nationales du Zimbabwe, à l'initiative de Son Excellence James Maridadi, Ambassadeur du Zimbabwe au Sénégal et de quelques ressortissants zimbabwéens venus communier avec leurs amis et frères sénégalais.





Selon l'ambassadeur James Maridadi, le Sénégal et le Zimbabwe sont deux pays qui unissent leurs forces sur le plan culturel et diplomatique. Ce qui explique la présence du peuple zimbabwéen au monument de la Renaissance africaine qui est un lieu de rencontre entre les peuples d'Afrique. L'ambassadeur a saisi l'occasion pour adresser un message d'unité et de rassemblement entre les deux nations, histoire de raffermir les liens qui les unissent.





Notons que les deux pays ont des accords de partenariat sur notamment la culture et l'éducation.