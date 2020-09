Cellou Dalein Diallo : « Si je suis élu président, mon premier objectif sera de…»

Cellou Dalein Diallo, Candidat UFDG

Invité de l'édition spéciale de la rédaction de Seneweb le 11 septembre dernier, le leader de l’UFDG et candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre prochain a décliné certains points auxquels il compte s’atteler une fois élu. D’abord Cellou Dalein Diallo a indiqué qu’il était inadmissible pour lui en tant que musulman de voir les Guinéens divisés à cause des intérêts politiques du président Alpha Condé.





« Je déplore le fait qu’il n’y ait pas un Etat de droit en Guinée, qu’il y ait cette discrimination introduite et entretenue par Alpha Condé qui applique la politique de diviser pour régner », a expliqué Cellou Dalein Diallo. Avant de souligner que, s’il est élu président de la République au soir du 18 octobre, sa première bataille sera d'unir ses compatriotes guinéens et de faire respecter la loi.





« Je suis élu président, mon premier objectif sera de réconcilier les Guinéens, faire en sorte que tous les fils du pays, quelle que soit leur appartenance ethnique ou sensibilité politique, soient des citoyens aux droits inviolables et égaux devant la loi. Je ferai en sorte que l'égalité des chances soit rétablie, que la promotion de la fraternité, de la tolérance et de la confiance soit la stratégie de réconciliation.