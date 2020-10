Cellou Dalein Diallo : "Ils ont chassé nos délégués (des bureaux de vote) en Haute-Guinée"

Le candidat de l'Union des forces démocratiques de Guinée ( UFDG) challenger du président sortant Alpha Condé a tenu un point de presse dans la soirée de ce dimanche 18 octobre.





Cellou Dalein Diallo, a dénoncé ce qu'il a qualifié de chasse à l'homme de ses représentants dans certains bureaux de vote de la haute Guinée. "Ils ont chassé des délégués de l'UFDG et même les représentants du candidat Ousmane Kaba du PADES. Nous condamnons énergiquement ce comportement des gens du RPG et de l'administration. Il faut que les préfets et sous-préfets qui font du zèle pour organiser la fraude en faveur du RPG arrêtent", a déclaré Cellou Dalein Diallo.