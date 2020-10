Cellou Dalein Diallo réagit : « Je crois qu’ils ont donné la victoire à Alpha »

« Séquestré » chez lui après s’être déclaré vainqueur des élections présidentielles en Guinée, Cellou Dalein Diallo commence à craindre pour des fraudes à grande échelle en faveur du Président sortant Alpha Condé. Interrogé par téléphone par nos confrères de Emedia, Cellou Dalein s’est montré pessimiste sur la crédibilité de ces élections.Revenant sur sa sortie, il explique : « J’ai compilé les résultats de tous les bureaux de vote sur la base des remontées faites par mes délégués dans ces bureaux. Ces résultats m’ont donné largement gagnant de ces élections. J’ai expliqué à l’opinion que j’ai été élu dès le premier tour et c’est bien documenté », a persisté le candidat.Maintenant, poursuit M. Diallo: « le pouvoir estime que je n’avais pas le droit mais dès lors que le PV est affiché, il est du domaine public. Ce sont des résultats qui ne s’imposent à personne. Mais je peux me défendre. Je n’ai pas violé une loi. Malheureusement, ils ont fait du tapage, une campagne d’intimidation, de menaces. Et je crois qu’ils ont donné la victoire à Alpha Condé. Il a mobilisé les forces de défense et de sécurité, les juges, etc. Dès que je suis rentré chez moi, tout est resté fermée, la voie d’accès, les engins de la police ont été stationnées pour barrer la route avec des policiers et des gendarmes armés jusqu’aux dents », se désole M. Diallo.