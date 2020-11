Cellou Dalein Diallo rejette les résultats de la Cour constitutionnelle et appelle ses militants à....

Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a fait une déclaration ce samedi après les résultats définitifs donnés par la Cour constitutionnelle, déclarant Alpha Condé gagnant dès le premier tour avec 59,50% des voix.Pour le leader de l'UFDG, la cour constitutionnelle est passée à côté de l’histoire. « Comme nous nous y attendions tous, la Cour constitutionnelle a lamentablement manqué le rendez-vous qu'elle avait avec un moment décisif de l'histoire de notre pays: la proclamation des vrais résultats de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. En déclarant Alpha Condé vainqueur de cette élection, les membres de cette haute juridiction de notre pays ont préféré se mettre au service d'un homme et de ses ambitions plutôt que de respecter leur serment et de défendre le droit et la vérité des urnes », a déclaré Cellou Dalein Diallo.L'opposant estime qu’il est hors de question d’accepter les résultats qui ne sont autres que ceux sortis des urnes. « Accepter cette décision revient à se rendre complices de l'assassinat de la démocratie et de I' Etat de droit dans notre pays. Accepter cette décision revient à admettre que le pouvoir ne s'obtient dans notre pays que par la ruse et par la force et non dans les urnes. Accepter cette décision revient à renoncer à notre conviction qu' un processus transparent, juste et équitable est le meilleur moyen d'accéder au pouvoir », a réagi Cellou Dalein Diallo.Il invite ses militants à se battre pour défendre sa victoire par tous les moyens légaux. « J'ai gagné cette élection grâce à votre confiance et je vous invite à défendre vos suffrages par tous les moyens légaux. Cet appel s'adresse également à tous les Guinéens épris de justice et de démocratie, notamment ceux qui sont opposés au troisième mandat », a invité le candidat malheureux à la présidentielle du 18 octobre dernier.