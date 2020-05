Centrafrique : qui aide Touadéra à contrer l’influence de Bozizé ?

Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, à l'Elysée, en septembre 2017.

Face aux sorties de François Bozizé et de son parti, le Kwa na Kwa, Faustin Archange Touadéra mobilise les troupes de son Mouvement cœurs unis (MCU) pour ne pas se laisser déborder, notamment dans l’Ouham. Dans l’ombre, six hommes sont à la manœuvre.Après le retour au pays de François Bozizé en décembre 2019, Faustin-Archange Touadéra (« FAT ») et son Mouvement cœurs unis (MCU) ont cherché à nouer de nouvelles alliances, en vue de reconquérir l’électorat à l’approche de la présidentielle du 27 décembre. Plusieurs accords ont été conclus avec des formations issues de l’opposition, dont celles dirigées par Timoléon Mbaïkoua, Sylvain Patassé ou encore Constant Gouyomgbia Kongba Zeze.Surtout, des proches de FAT ont œuvré en coulisses afin de lui permettre de consolider ses bases dans certaines régions stratégiques du pays, que François Bozizé lui disputerait s’il était candidat. Voici les hommes de confiance du président.