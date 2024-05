Centrafrique: un Belgo-Portugais arrêté pour "complot" présumé contre l'Etat

Un homme travaillant pour une ONG américaine et détenteur de passeports belge et portugais a été arrêté dans le sud-est de la Centrafrique et fait l'objet d'une enquête pour "complot" présumé contre l'Etat en lien avec des "groupes armés" rebelles, a annoncé vendredi le parquet de Bangui.







Il a été interpellé le 25 mai par des militaires à Zemio, sur la frontière entre la Centrafrique et la République Démocratique du Congo (RDC), selon un communiqué du procureur de la République de Bangui, Benoit Narcisse Foupkio.





"Il ressort des premières investigations" que cet homme, dont le procureur livre les deux noms, "est en contact permanent avec plusieurs groupes armés actifs sur le territoire centrafricain dans l'optique de commettre un complot, d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat et des actes d'incitation à la haine et à la révolte contre les forces de défense et de sécurité".





"Il est détenteur de deux passeports", belge et portugais, dans lesquels il porte les mêmes prénoms mais pas le même nom et se présente "sous le statut de consultant travaillant pour l'ONG" américaine Family Health International 360 (FHI 360), selon le magistrat.





Interrogée par l'AFP aux Etats-Unis, FHI 360 a confirmé qu'un de ses "consultants travaillant pour un programme de développement communautaire à Zemio" est "détenu par les autorités" centrafricaines.





A Bruxelles, une source proche du dossier a également confirmé à l'AFP qu'"un ressortissant belge a bien été arrêté en Centrafrique".