Choguel Maïga sur les forces françaises au Mali : « C’est un échec stratégique, c’est un échec politique »

Lors d’une conférence de presse accordée à la télévision malienne ce dimanche, le Premier ministre malien est revenu sur les différentes actualités du moment avec notamment le retrait des forces françaises du territoire malien. Selon Choguel Maïga, les 3 objectifs assignés à la force Barkhane étaient de : Stopper l’avancée des terroristes et détruire le terrorisme ; réinstaurer l’intégrité de l’Etat sur l’ensemble du territoire et faire appliquer les résolutions des Nations-unies.





Cependant, le chef du gouvernement malien précise que ce déploiement n’a pas eu l’effet escompté 8 ans plus tard. Selon lui, les bases terroristes qui étaient « résiduelles » en 2013 ont atteint 80% du territoire malien en 2021 et qu’il existe des partis du territoire qui « échappent au contrôle de l’autorité malienne ». Et concernant les résolutions des Nations-unies, Choguel Maïga affirme qu'une proposition aurait été « écrite préparée et présentée au conseil de sécurité » à leur insu.





« Barkhane n’a pas pu contenir le terrorisme, pour preuve, il part au-delà de nos frontières et atteint les autres pays. La montée en puissance des armées. Nous avons assisté jusqu’à une date récente aux tueries massives des populations, de nos soldats qui sont enterrés par dizaine dans les fosses communes. L’aide aux populations, effectivement Barkhane fait un certain nombre d’actions sociales mais tout le monde sait que ce n’est pas la vocation d’une armée », assure Choguel Maïga.





Le Premier ministre de la transition de poursuivre : « Mais quand vous faites globalement le bilan, je crois qu’il ne faut pas avoir honte d’employer le mot échec. C’est un échec stratégique ; c’est un échec politique ; c’est un échec tout court et il faut tirer les leçons ».





Selon lui, le gouvernement français aurait adopté la politique de l’autruche au moment de faire le bilan de leurs opérations. « Quand on a voulu le faire, c’est dans les médias que nous apprenons le 3 juin, la suspension des opérations militaires. Le 10 juin 2021, c’était au tour de la suspension des opérations militaires avec nos forces armées de sécurité. Et l’autre jour, c’est par un point de presse que nous avons appris que ces opérations s’arrêtent », déclare-t-il.