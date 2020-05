Climat : ce que se sont dit Ali Bongo Ondimba et Ban Ki Moon

Ali Bongo Ondimba, en visioconférence avec Ban Ki Moon, le 4 mai 2020.

Le président gabonais, Ali Bongo Ondimba, et l’ancien secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, se sont entretenus lundi 4 mai par visioconférence. S’ils ont abordé l’actualité de la pandémie de Covid-19, c’est le climat qui était au cœur de leurs échanges.Le président gabonais, Ali Bongo Ondimba (ABO), et l’ancien secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon se sont entretenus durant une heure par visioconférence lundi 4 mai. Au menu, en particulier : les discussions liées au changement climatique.En présence de son ministre de l’Environnement, Lee White, le président gabonais a, selon nos sources, accepté l’offre de Ban Ki-moon d’intégrer le conseil d’administration du Global Center on Adaptation.