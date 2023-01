Collision entre un bus et un camion au Bénin : une vingtaine de corps calcinés retirés des décombres

Collision entre un bus et un camion au Bénin

Au Bénin, la commune de Dassa-Zoumè dans le département des Collines (centre du pays) a été le théâtre d’un tragique accident de circulation hier dimanche 29 janvier. En effet, un bus de transport en commun est entré en collision avec un camion au niveau de la bâtisse du SOS Villages d’Enfants de la localité. Le choc a été pour le moins explosif. Les deux véhicules ont entièrement brûlé. Les sapeurs-pompiers venus sur les lieux pour éteindre l’incendie, ont retiré des décombres, une vingtaine de corps calcinés.





Selon la presse locale, il y a eu 23 morts, dont 22 calcinés et 13 brûlés. Le gouvernement n’a pas encore dressé un bilan provisoire. De l'avis d'un témoin de l'accident, c’est la crevaison d’un pneu du bus qui a occasionné le drame.





« La perte de ces nombreuses vies ne sera pas vaine »





Une enquête a été ouverte pour déterminer ce qu’il s’est réellement passé. Les blessés ont été transportés à l'Hôpital de zone de Dassa-Zoumè et au Centre hospitalier universitaire Hubert Maga de Cotonou (CNHU). Le gouvernement, à travers son porte-parole Wilfried Léandre Houngbédji, a adressé ses condoléances aux familles éplorées.





« Je compatis à la douleur des nombreuses familles affectées et dont certaines ne le savent peut-être pas encore… Il y aura une suite afin que cela ne se reproduise plus. La perte de ces nombreuses vies ne sera pas vaine » a-t-il tweeté hier dimanche. L’ex-président de la République Boni Yayi a aussi réagi. Il a déploré le lourd bilan humain avant de présenter ses condoléances aux familles des disparus.





« Catastrophe nationale »





« Je viens d’apprendre avec beaucoup de douleur l’accident routier intervenu ce dimanche 29 janvier 2023 à Dassa Zoumè entre un bus provenant de Parakou et un camion titan. Il s’en est résulté malheureusement un lourd bilan de plusieurs morts et de blessés graves. Au regard de cette catastrophe nationale, je présente humblement mes condoléances attristées au peuple béninois, au gouvernement et aux familles endeuillées » a écrit l’ex-locataire du palais de la Marina sur sa page Facebook.