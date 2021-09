[Vidéo] Colonel Doumbouya: « Il est temps de créer une constitution adaptée à nos réalités »

Colonel Doumbouya: « Il est temps de créer une constitution adaptée à nos réalités »

Le nouvel homme fort de Conakry, le Colonel Mamady Doumbouya s’est adressé officiellement au peuple de Guinée sur la chaîne nationale, la Rtg. Déclinant les bases du renouveau de la Guinée, le chef de l’unité d’élite Gps qui s’est emparé du pouvoir, ce dimanche, a annoncé la création prochaine d’une nouvelle « constitution » après la dissolution de l’ancienne.





« Nous n’allons plus confier la politique à un homme, nous allons la confier au peuple. Nous venons uniquement pour cela qui est le devoir d’un soldat. Nous allons mettre en place un système. Et ce système, il faut qu’on le fasse tous ensemble. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés, beaucoup de larmes pour rien. Alors qu’on aime tous la Guinée. Donc, je pense qu’il est temps pour nous de se comprendre, de se donner la main, de s’asseoir et de créer une constitution qui est adaptée à nos réalités, capable de régler nos problèmes », déclare-t-il.





Avant d’ajouter: « Si vous voyez l’état de nos routes, de nos hôpitaux, vous vous rendez compte qu’après 62 ans d’indépendance, il est temps pour nous de se réveiller et de se donner la main et apprendre à s’aimer comme on avait l’habitude ».