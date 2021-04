Commission de l’UEMOA : l’ancien ministre du Budget du Sénégal Abdoulaye Diop, nommé Président

Le Sénégal encore à l’honneur au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa). Et pour cause : Le Sénégalais Abdoulaye Diop est porté, ce mercredi, à la tête de la Commission de l’Union. Ce, conformément aux décisions prises par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest-africain (Uemoa), lors de sa 22e session ordinaire du 25 mars 2021. En effet, selon un communiqué de l’Uemoa, le Sénégal a proposé l’ancien ministre du Budget Abdoulaye Diop qui devient ainsi président de la Commission de l’Uemoa. Il remplace à ce poste Abdallah Boureima, ancien ministre nigérien de l’Economie et des Finances qui a été élu à l’unanimité président de la Commission de l'Uemoa le 10 avril 2017, en remplacement de l'ancien Premier ministre du Sénégal, Cheikh Hadjibou Soumaré.Le communiqué indique, par ailleurs, que des membres de la Commission de l'Union ont également été nommés. Il s’agit de « Jonas Gbian, au titre de la République du Bénin, Filiga Michel Sawadogo, au titre du Burkina Faso, Paul Koffi Koffi, au titre de la République de Côte d'Ivoire, Mamadù Serifo Jaquité, au titre de la République de Guinée-Bissau, Lassine Bouaré, au titre de la République du Mali, Mahamadou Gado, au titre de la République du Niger, Abdoulaye Diop, au titre de la République du Sénégal et Kako Nubukpo, au titre de la République togolaise ».