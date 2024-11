Communiqué du cabinet de Modibo Sidibé : Un appel à la justice face aux accusations malveillantes

Le 20 novembre 2024, le cabinet de l'ancien Premier Ministre malien Sous le président Amadou Toumani Touré (ATT), Modibo Sidibé, a annoncé sur sa page Facebook, avoir engagé une action en justice contre Mamari Biton Coulibaly, membre du CNT (Conseil national de transition). Cette action fait suite à la très large diffusion d’une vidéo de Mamari Biton Coulibaly sur les réseaux sociaux par la WebTV MDTV, portant des accusations graves à l'encontre de Modibo Sidibé. Selon le cabinet de l'ancien Premier Ministre, ces accusations sont non seulement « fallacieuses », mais aussi « délibérément malveillantes », et visent à ternir l'image et la réputation de Modibo Sidibé.







Dans la vidéo, Mamari Biton Coulibaly formule des propos qu'il est difficile de justifier, qualifiés par le cabinet de l'ex-chef du gouvernement d'« agression verbale inacceptable ». Pour Modibo Sidibé et son équipe, ces déclarations représentent une « agression » contre son honneur et sa dignité. Cette démarche judiciaire s'inscrit dans une volonté de rétablir la vérité et de défendre la vertu de l'ancien Premier Ministre, connu pour sa discrétion dans le domaine public. Le recours à la justice semble donc être une réponse équitable face à de telles accusations.





Les déclarations de Mamari Biton Coulibaly interviennent après une intervention publique de Modibo Sidibé lors d'une rencontre organisée par l’ADEMA, Association pour le Développement du Mali, au début du mois de novembre. Lors de cet événement, Modibo Sidibé avait exprimé ses inquiétudes concernant la gouvernance de la transition malienne et les difficultés rencontrées dans le processus de refondation du pays. Il a notamment mis l’accent sur l'absence de bases solides pour les réformes mises en place depuis la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keita (IBK) en 2020. En dépréciant la gouvernance actuelle, il a appelé la classe politique à une introspection, tout en soulignant l'importance de la morale en politique. Selon lui, « il n'y a pas de politique sans morale, ni sans échéances ». Modibo Sidibé a également insisté sur le besoin d'une transition qui tienne compte des défis quotidiens auxquels le peuple malien fait face, tout en plaçant la société civile au cœur de cette réflexion.





Face aux déclarations du premier ministre, Mamari Biton Coulibaly a réagi par des accusations qu'il a largement diffusées, sans doute dans le but de déstabiliser et de discréditer l'ancien Premier Ministre. Cette situation a provoqué des réactions parmi les internautes maliens, certains saluant la décision de Modibo Sidibé de porter l'affaire devant la justice. Un internaute a commenté : « Même si je ne suis pas toujours d'accord avec le Premier ministre Modibo Sidibé, je tiens à saluer l'initiative qu'il vient de prendre. C'est une démarche empreinte de responsabilité ». Un autre a ajouté : « Bon courage Modibo Sidibé. Ceux qui représentent une menace pour des gens sans scrupules subissent des attaques de toutes sortes ». Ces réactions illustrent le soutien que Modibo Sidibé reçoit de la part de nombreux Maliens, qui perçoivent cette action en justice comme un moyen de rétablir l'honneur et de défendre la vérité face à la calomnie.





Dans un climat tendu, où les attaques verbales et les accusations de diffamation sont fréquentes, cette action judiciaire revêt une grande importance. Elle souligne non seulement la nécessité de protéger la réputation des personnalités publiques, mais aussi la responsabilité des acteurs politiques face à des accusations et actions malveillantes. Modibo Sidibé, homme de principe, a ainsi choisi de défendre son honneur par le biais de la justice, un geste qui rappelle que, dans un État de droit, la voie légale est la seule légitimée pour résoudre ce genre de conflits.





L’affaire Modibo Sidibé-Mamari Biton Coulibaly, révèle les défis auxquels sont confrontés les responsables politiques dans un environnement où la vérité et l'intégrité peuvent facilement être mises en doute. Alors que la transition malienne continue de se développer, cette action judiciaire pourrait avoir un impact sur la manière dont les débats politiques se dérouleront à l'avenir. Modibo Sidibé, en engageant cette démarche, envoie un message fort; dans une démocratie, les accusations d’une malveillance manifeste doivent être combattues avec les moyens légaux appropriés.