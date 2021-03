Conakry : Le chef de file de l’opposition à la rencontre des détenus politiques

Le chef de file de l’opposition guinéenne Elhadj Mamadou Sylla, accompagné des membres de son cabinet, s'est rendu à la maison centrale de Conakry ce jeudi 11 mars 2021. Objectif de ce déplacement, rendre visite aux détenus arrêtés avant, pendant et après la présidentielle du 18 octobre 2020.

A sa sortie de la maison d’arrêt de Conakry, Mamadou Sylla a fait le point de sa rencontre avec les détenus politiques. « On les a vus quand même. On a vu la majorité parmi eux. Il y a 55 personnes qu’on a vues. On peut dire qu’on est très satisfait de notre démarche parce que tous ceux qui ont pris la parole, nous ont remercié et ils nous ont encouragés de continuer ce que mon équipe et moi sommes en train de faire. Vraiment ils sont très contents. Nous avons rencontré le doyen Chérif Bah, vice-président de l’UFDG, Abdoulaye Bah de Kindia, Ismaël Condé, vice-maire de Matam, Fatou Bangoura et d’autres », a rapporté Mamadou Sylla au terme de la visite.

Le chef de file de l’opposition rassure que les opposants détenus a la prison civile de Conakry ont été très heureux de cette rencontre. « Ils voient à la télé ce que nous faisons. Nous leur avons remonté le moral en disant que beaucoup d’hommes sont passés par-là. Moi-même j’ai fait 12 jours à la Maison centrale de Conakry. J’ai relaté cela. On a vu des gens sortir de prison pour aller s’asseoir automatiquement sur le fauteuil de président de la République. L’actuel président a fait deux ans ici, aujourd’hui il est président de la République », a-t-il poursuivi.





Avant de lancer ce message aux autorités guinéennes: « On ignore les charges retenues contre eux. Nous demandons au ministère de la Justice, les magistrats, le procureur de diligenter leurs dossiers pour les juger. Certains nous ont dit qu’ils ont fait six mois sans être présentés à un juge. Si on arrête quelqu’un et on dit qu’il est en conflit avec la loi, il faut le juger rapidement afin qu’il sache ce qu’on lui reproche », a laissé entendre le chef de file de l’opposition Mamadou Sylla.