Condamné à la prison, l’ex-président sud-africain refuse de se rendre

Jacob Zuma, ancien Président Afrique du Sud

L'ex-président sud-africain Jacob Zuma, condamné à la prison, a annoncé dimanche soir qu'il ne se constituera pas prisonnier, à quelques heures de l'expiration du délai imposé par la justice pour se rendre aux autorités.

"Pas besoin que j'aille en prison aujourd'hui", a-t-il déclaré, en riant, lors d'une conférence de presse dans son fief de Nkandla, dans le Kwazulu-Natal (Est).

Condamné à 15 mois de prison

M. Zuma a été condamné mardi dernier à 15 mois de prison ferme par la Cour constitutionnelle pour avoir à plusieurs reprises refusé de témoigner dans le cadre d'enquêtes pour corruption d'Etat. Mais la Cour a accepté samedi une demande du politicien stratège pour qu'elle revoie son jugement, dans une manoeuvre pour éviter d'être placé derrière les barreaux au moins jusqu'à la nouvelle audience fixée au 12 juillet.





Il devait se rendre au plus tard ce soir

"Ils ne peuvent pas accepter les papiers et attendre de moi que je me présente en prison", a lancé M. Zuma. Il avait jusqu'à dimanche soir pour se rendre de lui-même dans un commissariat, sans quoi la police a reçu ordre de l'arrêter dans les trois jours pour le conduire dans une prison où il commencera à purger sa peine. Techniquement, cette nouvelle audience ne suspend pas le jugement de la Cour constitutionnelle, qualifiée "d’historique” et qui ne peut pas faire l'objet d'un appel, selon les experts en droit constitutionnel.





“Une parodie de justice”

"Envoyer quelqu'un en prison sans procès est une parodie de justice", a déclaré Jacob Zuma, en ajoutant: "M'envoyer en prison au plus fort d'une pandémie, à mon âge, revient à me condamner à mort". Un peu plus tôt, devant une foule rassemblée autour de sa résidence de Nkandla, l'ancien président de 79 ans avait dénoncé une "violation de ses droits" par les juges qui l'ont condamné.





De nombreux supporters

"Quand j'ai vu la police ici, je me suis demandé comment ils allaient arriver jusqu'à moi, comment ils allaient passer à travers tous ces gens", a lancé l'ancien président, volontiers provocateur, en direction de ses soutiens qui ont scandé son nom lorsqu'il est apparu sur scène. Si la police "vient ici pour arrêter Ubaba (le père, en zoulou), elle devra commencer par nous", a déclaré à l'AFP Lindokuhle Maphalala, l'un de ses partisans.





Redoutant des tensions, l'ANC a envoyé une délégation dans la province du Kwazulu-Natal (Est) pour appeler au calme et la présence policière a été renforcée.





Englué dans les scandales