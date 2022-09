Condé en Turquie : Ce qui a provoqué la colère de Doumbouya

Mamadi Doumbouya, Président de la transition en Guinée, veut mettre fin à l’exil de son prédécesseur Alpha Condé en Turquie. Pour y parvenir, l’homme fort de Conakry ne lésine pas sur les méthodes : entre coups de force et menaces contre les Turcs.