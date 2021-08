Conférence des Postes de l’Afrique de l’Ouest (CPEAO) : Un Sénégalais à la tête du Secrétariat exécutif

En marge du 27ème Congrès postal universel, le Sénégalais Adama Diouf a été élu à Abidjan, à la tête du Secrétariat Exécutif de la Conférence des Postes de l’Afrique de l’Ouest (CPEAO).



Juriste, spécialiste de la régulation, l'expert postal et Cadre à l’ARTP a été élu pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable à la tête de l’instance continentale.



Il a été durant 4 ans, président de la Commission Finances et Administration de l’UPAP (Union Panafricaine des Postes) qui est une institution spécialisée de l’UA (Union Africaine).

Dans le secteur postal, précisément dans le domaine de la régulation, Adama Diouf a une expérience professionnelle de plus de 10 ans.



Il aura comme tâche de mener un suivi de la stratégie orientée sur la digitalisation des services postaux et sur le développement du e-commerce.