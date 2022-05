Confondu avec un lion, un sac sème la panique au Kenya

Une représentation du roi des animaux, les yeux grands ouverts fixés sur les passants, a apeuré les habitants du village de Kinyana, rapporte la BBC.





En Afrique de l'Est, au Kenya, trois agents d'un parc national ont déclaré un état d'alerte maximale après avoir reçu des informations selon lesquelles un lion errant avait été aperçu dans cette région. En s'approchant d'une ferme de Kinyana et en découvrant l'objet de cette frayeur collective, les gardes ont été stupéfaits, révèle la BBC. La situation a rapidement tourné au comique lorsque le trio a découvert un sac à provisions caché sous une haie? avec une tête de lion comme motif. Le sac avait été placé là par la propriétaire de la maison attenante, qui y avait mis des plants d'avocatiers et voulait éviter qu'ils ne se dessèchent.





« Nous avons traité l'incident avec beaucoup de prudence et de sérieux. Nous nous sommes d'abord assurés que tout le monde était en sécurité, puis les responsables du parc ont enquêté et découvert qu'il s'agissait d'un sac », a déclaré le chef local Cyrus Mbijiwe à la BBC. Il a ajouté que, bien qu'il n'y ait eu aucun rapport récent de lions errants dans la région, les habitants s'étaient plaints de la disparition d'une partie de leur bétail. ???????? https://t.co/EGDzbRXn4r pic.twitter.com/NWljjAFVnJ — Carrefour Kenya (@CarrefourKe) May 5, 2022

Un sac acheté à Carrefour