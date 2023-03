Confronté au terrorisme, le Burkina Faso se rapproche de la Corée du Nord

Le Burkina Faso a décidé de rétablir ses relations diplomatiques avec la Corée du Nord. Le Conseil des ministres du mercredi 29 mars dernier a examiné et approuvé un agrément pour la nomination d’un ambassadeur de « la République populaire démocratique de Corée auprès du Burkina Faso », indiquait le communiqué final de la réunion gouvernementale. Cet ambassadeur va résider à Dakar au Sénégal.







« Equipement et matériel militaires »





Selon la ministre burkinabè des affaires étrangères Olivia Rouamba, son pays a jadis entretenu de très bonnes relations avec la Corée du Nord. En effet, celle-ci était un partenaire « privilégié sous la période de la révolution d’août 1983 ».





La reprise des relations avec la Corée du Nord permettra à ce « pays d’Asie de l’Est et au Burkina Faso, d’entretenir une coopération bilatérale exemplaire dans plusieurs domaines comme le secteur de la sécurité, à travers l’octroi à notre pays d’équipement et de matériel militaires, dans les secteurs des mines, de la santé, de l’agriculture et de la recherche ».









Une alternative





C’est du moins ce qu’indique la direction de la communication de la présidence burkinabé. Inutile de rappeler que le pays lutte contre les groupes terroristes. Il a besoin d’armes pour équiper les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP). La France et l’Union européenne, ont déjà refusé de fournir des armes à ces supplétifs de l’armée. La Corée du Nord pourrait bien être une alternative pour Ouagadougou.