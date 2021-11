Coopération : Macky envoie 15 professeurs de médecine et docteurs en Guinée-Bissau

Le chef de l’État a annoncé l’envoi de 15 professeurs de médecine et docteurs en Guinée-Bissau pour soutenir ce pays dans le domaine de la santé.



Selon le quotidien national Le Soleil, Macky Sall en a fait la révélation, à Bissau, lors des festivités marquant la la célébration du 48e anniversaire de l’accession de la Guinée-Bissau à la souveraineté nationale.



"Aujourd’hui, nous nous engageons, avec les moyens dont nous disposons, pour être à vos côtés. Et, suite à votre demande, j’ai le plaisir de vous informer que, dès la fin de ce mois de novembre, nous allons vous envoyer 15 professeurs de médecine et docteurs, d’anciens médecins militaires de l’hôpital Principal de Dakar, qui vont venir travailler ici en Guinée-Bissau pour apporter leur expertise aux populations", a indiqué le président de la République.