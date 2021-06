Coopération Sanitaire : L’axe Dakar – Banjul se renforce

Le Ministre sénégalais de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a tenu une séance de travail avec son homologue gambien, Ahmadou Lamin Samateh, qui effectue une visite de travail au Sénégal depuis le 22 juin 2021. Cette rencontre, tenue dans les locaux du ministère ce vendredi, a été l’occasion pour les deux ministres de discuter sur plusieurs points : le renforcement des relations entre les deux ministères en matière de traitement des patients gambiens ; la formation des docteurs et chercheurs gambiens ; la coopération bilatérale en matière de fournitures médicales ; le renforcement des capacités des spécialistes et le renforcement des recherches transfrontalières.





Le Ministre de la Santé de la Gambie était accompagné par certains de ses collaborateurs, notamment son Secrétaire permanent Muhamadou Lamin Jaiteh, son Directeur des services de santé Mustapha Bittaye, son Directeur des services pharmaceutiques Babading Sabaly et l’ambassadeur de la Gambie à Dakar, Adrameh Sidibeh.





Ahmadou Lamin Samateh a salué l’excellence des relations entre les deux pays particulièrement dans le domaine sanitaire, avec l’implication du Sénégal dans la lutte de la Gambie contre la Covid-19 et la formation des professionnels de la santé gambiens. Le Ministre de la Santé de la Gambie a sollicité le maintien de l’excellent appui du Sénégal pour une collaboration plus étroite entre les chercheurs des deux pays.





Abdoulaye Diouf Sarr a assuré son homologue de toute la disponibilité du Sénégal à accompagner la république sœur de Gambie comme le souhaitent les deux présidents Macky Sall et Adama Barrow, deux frères conscients des enjeux d’une coopération bilatérale forte. Le Ministre sénégalais de la Santé a magnifié l’amitié sénégalo-gambienne et promis de tout mettre en œuvre pour une approche collaborative dans les prestations médicales.





Le Conseiller technique en charge de la coopération, Cheikh Tidiane Guèye, a fait l’état des lieux des actions faites par les deux pays en matière de coopération sanitaire avec, entre autres points, l’échange et la mutualisation des compétences ; la formation des chercheurs et éducateurs en santé avec le concours de l’Ecole nationale de Développement sanitaire et social (ENDSS) et l’Université Cheikh anta Diop de Dakar (UCAD) ; le coopération pharmaceutique avec des avancées notées dans la collaboration avec la PNA notamment l’entente entre les deux centrales d’achats ; l’appui du Sénégal dans le traitement des maladies que le plateau sanitaire gambien ne peut pas gérer ; le renforcement des relations avec le centre d’opérations d’Urgence sanitaire à travers une réunion mensuelle sur Zoom ; la demande d’assistance de spécialistes sénégalais en cas de besoin urgent ; des recherches communes avec l’Institut Pasteur à travers l’envoi de techniciens de chaque pays au regard de la proximité des deux pays.