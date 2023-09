Coopération spatiale avec la Chine : Pourquoi l’Ambassadeur, Ibrahima Sory Sylla a plaidé pour une seule Agence en Afrique

«Nous avons une dizaine de pays africains qui grâce au concours de la Chine ont pu lancer leur propre satellite et d’autres comme le Sénégal sont en train de suivre le même chemin peut-être à l’horizon 2024-2025. Car, nous avons même mis en place une Agence d’études spatiales, il y a 6 mois, une décision du Président de la république Macky Sall ». Ces propos sont de l’Ambassadeur du Sénégal en Chine. Il s’exprimait ainsi, hier, à Diaoyutai Maison d’hôtes de l’État, lors de l’évènement ‘’Espace partagé du rêve chinois et africains-dialogue entre Taïkonaute chinois et les jeunes africains’’ et la cérémonie de la remise des prix du concours de peintre sous le thème «Mon rêve est d’aller dans l’espace».





Ibrahima Sory Sylla, a néanmoins, émis une idée. «Je pense que dans la coopération au niveau des satellites, l’idéal est qu’au niveau continental comme nous l’avons fait avec l’Agence africaine pour les médicaments, l’Agence africaine pour la prévention des maladies que nous puissions avoir une agence continentale qui fédérera les efforts de tous les pays africains pour pouvoir établir une coopération assez efficiente entre la Chine et l’Afrique », a-t-il fait savoir. Parce que, dira-t-il, c’est un domaine qui nécessite beaucoup de ressources humaines, de compétences et la recherche du transfert de technologies qui accompagnent ces genres d’exercices.





A preuve, il rappelle que la Chine a commencé son programme spatial dans les années 1960-1970 et ce n’est qu’en 2003 que le premier astronaute chinois Yang Liu a été envoyé dans l’espace. « Vous voyez que ce sont des efforts qui sont soutenus , qui demandent beaucoup de moyens, beaucoup d’abnégation mais nous demeurons convaincus que cela peut se faire si nous conjuguons nos efforts à l’échelle continentale africaine », avance-t-il. Mieux, il note que dans le cadre de l’initiative de la Ceinture et de la Route (BRI), il est prévu une coopération dans les domaines de l’innovation et du programme qu’on appelle ‘’2.0 Chine-Afrique’’ dans les sciences et technologies et le programme dans jeunes talents scientifiques africains en Chine.









L’application de télédétection par satellite terrestre prévenir des catastrophes naturelles lancé en juillet dernier









Poursuivant son argument, l’Ambassadeur du Sénégal dans l’empire du milieu, a indiqué qu’au mois de juillet dernier, avec le secrétariat général du FOCAC et le ministère des ressources naturelles de la Chine, ils ont lancé le Centre de coopération de Chine-Afrique sur l’application de télédétection par satellite terrestre. «Il s’agit de prendre des données que la Chine va partager avec les pays africains pour justement prévenir des catastrophes naturelles. Nous ne pouvons pas être un continent où nous avons une jeunesse assez dynamique, assez bien formée (nous avons une quinzaine d’étudiants sénégalais et d’autres africains qui sont en formation à l’institut Polytechnique des sciences aéronautique de Chendu mais il y a eu d’autres également à travers la Chine), et ne pas pouvoir les mettre œuvre », signale-t-il.