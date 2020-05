Coronavirus : à Madagascar, des chiffres divergents sèment la confusion

Un imbroglio politico-scientifique secoue la Grande Île depuis le 7 mai dernier, date du plus fort pic de contamination jamais enregistré jusque-là. Ce jour-là, deux chiffres différents du nombre de nouveaux cas de personnes contaminées au Covid-19 sont publiés. L’OMS annonce 67 nouvelles contaminations, quand l’organe officiel en charge de la gestion de la crise annonce lui 35 cas positifs. Une enquête a été ouverte au sein de l'Institut Pasteur de Madagascar chargé d'effectuer les tests de diagnostic.





Jeudi 7 mai, la publication de chiffres divergents quant au nombre de personnes contaminées crée la confusion à Madagascar. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) annonce 67 nouvelles contaminations, quand l’organe officiel en charge de la gestion de la crise annonce, lui, 35 cas positifs. Une différence de 32 tests qui pose question.





L'Institut Pasteur de Madagascar dans le viseur





« L’erreur est-elle délibérée ou découle-t-elle d’un problème technique ? » se questionne le lendemain la porte-parole du gouvernement à la télévision nationale. Dans la foulée, elle annonce « l’ouverture d’une investigation sur la publication de ces résultats douteux ». Une directive, ajoute-t-elle, émanant du président de la République.





Dans le viseur, il y a l’Institut Pasteur de Madagascar (l’IPM), qui réalise les analyses des tests virologiques. Samedi, son directeur général est convoqué par le Premier ministre, sommé de s’expliquer sur la raison d’un si fort nombre de résultats positifs. Pour le chef du gouvernement, ces données sont « non conformes à ce qu’elles doivent être ».





Face à cette confusion, une investigation en interne a été menée pour déceler l’existence ou non d’un problème dans le processus d’analyse, et d’analyse seulement. L’institut n’étant pas responsable de toute la chaîne des tests. Le prélèvement et l’acheminement des échantillons étant en effet confiés à des agents du ministère de la Santé.





Rapport d'enquête et résultats des contre-tests connus ce mercredi





Différents médias ont annoncé la tenue d’investigations parallèles effectuées par le ministère de la Santé lui-même. Une information que la primature n’a pas confirmée.





En revanche, mardi après-midi, deux responsables du ministère de la Santé étaient bien présents dans les laboratoires de l’IPM où sont réalisés les analyses sur les tests Covid-19, pour participer à l’audit.