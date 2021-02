Corruption en Afrique : La Guinée classée 32e sur 54 pays

La Guinée classée 32e sur 54 pays

L’ONG Transparency International vient de procéder à la publication du classement 2020 des pays selon l’indice perception de la corruption. Sur la base d’enquêtes menées auprès de dirigeants et de citoyens de chaque pays, la Guinée arrive 32ème en Afrique et 137ème dans le monde avec une moyenne de 28 points sur 100. Ce qui fait d’elle un des mauvais élèves dans ce domaine.





Selon Oumar Kanah Diallo, président de l’Association guinéenne pour la transparence (AGT), ce classement très peu reluisant s’explique par le fait que les organes de contrôle n’existent quasiment pas.