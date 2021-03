Côte d'Ivoire : le RHDP d'Alassane Ouattara obtient la majorité aux législatives

Le résultat était fortement attendu, alors que majorité et opposition revendiquaient la victoire. Le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), a finalement obtenu, mardi 9 mars, la majorité aux législatives de samedi avec 137 sièges sur 254 à l'Assemblée nationale, contre 91 aux partis d'opposition, selon les résultats publiés par la Commission électorale indépendante (CEI).Parmi les partis d'opposition, la coalition entre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et les partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo obtient 50 sièges, le PDCI seul 23, et les pro-Gbagbo seuls 8, soit au total 81.Les autres partis d'opposition se partagent dix sièges, les indépendants en obtenant 26. Un siège n'a pas été pourvu du fait du décès d'une candidate suppléante, l'Assemblée comptant au total 255 députés. L'élection dans cette circonscription de Tortiya (nord) aura lieu dans un délai d'un mois, selon la CEI.Avec ses 137 sièges, le RHDP perd la majorité qualifiée des deux tiers qu'il possédait depuis les dernières législatives, en décembre 2016, avec ses 167 élus, plus ceux de ses alliés.Le taux de participation de ces législatives à un tour s'élève à 37,88 %, selon la CEI, soit un taux équivalent aux législatives de 2016.Ces élections, qui se sont déroulées sans violence contrairement à de récents scrutins, dont la présidentielle d'octobre 2020 – 87 morts et 500 blessés –, réunissaient pour la première fois depuis dix ans l'ensemble des principaux acteurs politiques.Il a marqué le retour du Front populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo, pièce maîtresse de la coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS), qui avait fait alliance avec le PDCI dans une majorité des 204 circonscriptions.Le fils aîné de Laurent Gagbo, Michel, a été élu dans la circonscription de la commune de Yopougon à Abidjan, la plus grande de tout le pays et ancien fief de l'ex-président, que la coalition PDCI-EDS a réussi à reprendre au RHDP.