Côte d'Ivoire : les deux anciens présidents Bédié et Gbagbo réconciliés dans l'opposition

Ce week-end du 10 et 11 juillet, l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a rendu visite à son aîné, Henri Konan Bédié, également ancien président de la Côte d’Ivoire, ayant rejoint l’opposition depuis 2018.



Autrefois adversaires politiques, les deux figures de la vie politique ivoirienne se sont tour à tour remerciés, félicités, et ont affiché leur nouvelle complicité. S’engouffrant ensemble dans un 4x4 pour visiter les plantations du chef du PDCI à Bédiékro, dans la région de Daoukro, les deux hommes ont enchaîné les accolades et se considèrent désormais comme des « frères ». Prenant chacun la parole au cours de ces deux jours, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, assumant leur opposition au pouvoir en place, ont appelé à repenser le processus de réconciliation nationale.



Dans un communiqué commun, leurs formations politiques respectives appellent à « l'urgente nécessité d'œuvrer pour le retour d'une paix définitive et durable en Côte d’Ivoire ».





Fort de cette nouvelle alliance, Henri Konan Bédié a lancé un appel depuis son campement natal, sans en dessiner clairement les contours : « Nous devons engager un grand projet de reconstruction de notre pays. Ce grand projet passe nécessairement par la mise en œuvre d’un projet de réconciliation vrai, à travers un dialogue national inclusif. »