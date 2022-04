Côte d'Ivoire : Ouattara annonce la mise en place d'une "équipe resserrée" pour réduire les dépenses de l'État

La démission du Premier Ministre Patrick Achi et de son gouvernement actée en cote d'Ivoire, le président Alassane Ouattara annonce la mise en place d'une équipe resserrée " pour plus d’efficacité et tenir compte de la conjoncture économique mondiale".