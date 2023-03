Côte d'Ivoire : peine réduite en appel pour des militants pro-Gbagbo

Vingt-six militants du parti d'opposition de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo ont vu dans la nuit de mercredi à jeudi leur peine réduite en appel à deux ans de prison avec sursis, pour «trouble à l'ordre public» lors d'une manifestation fin février à Abidjan.









Détention «arbitraire»





«C'est un soulagement, c'était une situation profondément injuste de les voir en prison», a déclaré à l'AFP jeudi, l'un de leurs avocats, Me Sylvain Tapi. Le 24 février, ces militants, dont certains sont des cadres du parti, avaient été arrêtés et placés en détention alors qu'ils manifestaient leur soutien au secrétaire général du PPA-CI, Damana Pickass. Ce dernier était convoqué par un juge d'instruction pour son rôle présumé dans l'attaque d'une caserne à Abidjan en 2021.





Après la condamnation en première instance, Amnesty International avait appelé à la libération «immédiate et inconditionnelle» des militants en qualifiant leur détention «d'arbitraire». Mercredi, le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly, a qualifié de «sauvage» la manifestation à laquelle avaient participé les militants d'opposition. «Les manifestations sauvages ne sont pas autorisées, comme dans beaucoup de pays. Les manifestations sont soumises à déclaration et quiconque viole cette disposition va subir la rigueur de la loi», a-t-il déclaré à l'issue du conseil des ministres. «Le gouvernement n'a donné aucune instruction pour faire arrêter qui que ce soit», a-t-il ajouté, précisant que l'exécutif ne veut pas «s'immiscer dans les décisions de justice».