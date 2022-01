Côte d'Ivoire : Simone Gbagbo veut participer au dialogue politique

L’ancienne première dame plaide pour que « toutes les forces vives de la nation » participent aux concertations des acteurs de la vie politique du pays.



L’ancienne première dame ivoirienne Simone Gbagbo a demandé mercredi 19 janvier à être invitée au dialogue politique entre le gouvernement et l’opposition qui doit reprendre jeudi, appelant l’exécutif à y associer davantage d’acteurs.



« Toutes les forces vives de la nation », doivent être associées au dialogue politique, a-t-elle plaidé lors d’un point presse qui rassemblait autour d’elle plusieurs organisations politiques et de la société civile qui n’ont pas été conviées.



Le dialogue entre le pouvoir et les principaux partis d’opposition avait brièvement repris le 16 décembre 2021 avant d’être interrompu pour laisser aux différents acteurs plus de temps pour faire des propositions. Ce dialogue vise à décrisper le climat politique après les violences électorales de la présidentielle d’octobre 2020 qui avaient fait 85 morts et 500 blessés.



Si avec les législatives pacifiques de mars 2021 et le retour trois mois après de Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire, acquitté par la justice internationale, plusieurs signes d’apaisement sont perceptibles mais certains points de tensions demeurent. Fin décembre, le procureur d’Abidjan Richard Adou avait indiqué que plusieurs figures de l’opposition étaient toujours poursuivies pour les violences électorales de 2020.