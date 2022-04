Côte d'Ivoire : le casting complet du nouveau gouvernement

Le président de la République, Alassane Ouattara a procédé ce mercredi 20 avril 2022 sur proposition du premier ministre, Patrick à la signature d’un décret portant nomination de 32 membres du gouvernement. L’information a été donnée par le secrétaire général de la présidence au cours d’un point de presse ce mercredi 20 avril. Ce gouvernement réduit, enregistre onze (11) sortants et deux (2) nouveaux entrants.





Ci-dessous la liste complète :



Président de la République : M. Alassane Dramane OUATTARA

Premier ministre : Patrick Jérôme ACHI

Ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora : Mme Kandia KAMISSOKO CAMARA

Ministre d’État, ministre de la Défense : M. Téné Birahima OUATTARA

Ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du Développement rural : M. Kobenan Kouassi ADJOUMANI

Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme : M. Jean Sansan KAMBILÉ

Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité : général Vagondo DIOMANDÉ

Ministre des Eaux et Forêts : M. Alain Richard DONWAHI

Ministre du Plan et de Développement : M. Nialé KABA

Ministre des Transports : M. Amadou KONÉ

Ministre de l’Économie et Finances : M. Adama COULIBALY

Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration : Mme Anne Désirée OULOTO

Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme : M. Bruno Nabagné KONÉ

Ministre du Budget et du Portefeuille de l’État : M. Moussa SANOGO

Ministre de l’Hydraulique : M. Laurent TCHAGBA

Ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier : M. Amedé Koffi KOUAKOU

Ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation : Mme Mariatou KONÉ

Ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale : M. Bertin KOUADIO KONAN

Ministre du Commerce et de l’Industrie : M. Souleymane DIARRASSOUBA

Ministre de la Promotion des sports et du Développement de l’économie sportive : M. Paulin Claude DANHO

Ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Porte-parole du Gouvernement : M. Amadou COULIBALY

Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et du Service Civique, Porte-parole adjoint du Gouvernement : M. Mamadou TOURÉ

Ministre de la Promotion de l’investissement et du Développement du secteur privé : M. Emmanuel Esmel ESSIS

Ministre de la Promotion des PME, de l’Artisanat et de la Transformation du secteur informel : M. Félix ANOBLÉ

Ministre des Ressources animales et halieutiques : M. Sidi Tiémoko TOURÉ

Ministre du Tourisme et des Loisirs : M. Siandou FOFANA

Ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, du Renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption : M. Épiphane ZORO BI BALLO

Ministre de l’Économie numérique, des Télécommunications et de l’Innovation : M. Roger Félix ADOM

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifiques : M. Adama DIAWARA

Ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle : Pierre DIMBA

Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie : M. Thomas CAMARA

Ministre de l’Assainissement et de la Salubrité : M. Bouaké FOFANA

Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté : Mme Myss Belmonde DOGO

Ministre de l’Emploi et de la Protection sociale : M. Adama KAMARA

Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant : Mme Nassénéba TOURÉ

Ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage : M. KOFFI N’GUESSAN

Ministre de la Culture et de l’Industrie des Arts et du spectacle : Mme Arlette Badou N’GUESSAN KOUAMÉ

Ministre de l’Environnement et du Développement durable : M. Jean-Luc ASSI