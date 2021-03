Côte d’Ivoire : Dominique Ouattara et Henriette Bédié brisent la glace

Henriette Konan Bédié et Dominique Ouattara, le 13 septembre 2015

Selon nos informations, Henriette Bédié a pris l’initiative de téléphoner le 14 mars à Dominique Ouattara, à l’occasion du décès du Premier ministre Hamed Bakayoko. L’épouse d’Henri Konan Bédié (HKB) a été encouragée par ce dernier et plusieurs de ses proches à briser la glace.Les deux femmes ne se parlaient plus depuis leur déjeuner au Fouquet’s à Paris, en novembre 2018, lors duquel elles s’étaient promis de tout mettre en œuvre pour rapprocher leurs époux. À l’époque, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié étaient déjà en froid, et se sont davantage éloignés l’un de l’autre par la suite. Ils ont renoué le contact récemment sous l’impulsion de plusieurs intermédiaires.Après avoir présenté ses condoléances à la Première dame, qu’Hamed Bayakoyo considérait comme une seconde mère, Henriette Bédié a pris des nouvelles du couple présidentiel. Dès le lendemain, le 15 mars, HKB a envisagé de se rendre, en compagnie de quelques membres de sa famille et de cadres du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) à la résidence d’Hamed Bakayoko afin de présenter ses hommages, mais ce rendez-vous a été reporté au 16 mars.Henriette Bédié et Hamed Bakayoko entretenaient également de très bonnes relations. L’ancien ministre de la Défense est intervenu à plusieurs reprises en sa faveur, notamment au moment de l’arrestation jugée abusive en février 2019 de son aide de camp, Mamadou Dosso, par le général Apalo Touré, le commandant supérieur de la gendarmerie.En février, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié avaient convenu de se revoir après les élections législatives du 6 mars.